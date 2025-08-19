موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2025.. القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة

يستهل ريال مدريد مشواره في موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني بمواجهة مرتقبة أمام فريق أوساسونا على ملعبه الشهير “سانتياجو برنابيو”، يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، في لقاء يُنتظر أن يكون مليئًا بالحماس والإثارة.

ريال مدريد يسعى لانطلاقة قوية

يدخل الفريق الملكي هذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير في لقاء ودي جمعه بفريق تيرول إنسبروك النمساوي، حيث حقق فوزًا عريضًا بنتيجة 4-0، ما عزز ثقة اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ريال مدريد يطمح لتحقيق بداية مثالية في البطولة، خاصة وأنه يدخل الموسم تحت ضغط الحفاظ على مكانته كبطل محتمل، في ظل امتلاكه لتشكيلة مدججة بالنجوم القادرين على حسم اللقاءات.

أوساسونا يراهن على الانضباط والمباغتة

على الجانب الآخر، يدخل أوساسونا اللقاء بطموحات مشروعة في تحقيق نتيجة إيجابية، بعد أن نجح في زيارته الأخيرة للبرنابيو بالخروج بتعادل مهم. ويعتمد الفريق على صلابة دفاعه والهجمات المرتدة السريعة لمباغتة مضيفه.

رغم صعوبة المهمة أمام أحد أقوى فرق أوروبا، إلا أن أوساسونا يسعى لإثبات جدارته وتقديم عرض قوي في بداية موسمه الجديد.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا

التاريخ: الثلاثاء 19 أغسطس 2025

الملعب: سانتياجو برنابيو – مدريد

توقيت المباراة:

10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا

تنقل شبكة beIN Sports القطرية المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناة:

beIN Sports HD 3

مع تغطية شاملة وتحليل ما قبل وبعد اللقاء، وتعليق عربي مميز.

طرق المشاهدة عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال:

منصة TOD TV

خدمة beIN Connect

وللمشاهدين خارج المنطقة العربية، يمكن استخدام خدمات VPN مثل Nord VPN للوصول إلى البث المباشر دون قيود.