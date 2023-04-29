موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني

ستُقام مساء اليوم مباراة بين فريق ريال مدريد ونظيره ألميريا على ملعب “سينتياجو بيرنابيو”، وذلك ضمن الجولة الثانية والثلاثين من موسم 2022-2023 لمسابقة الدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد وألميريا

يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خوضه 31 مباراة، حيث حصد 65 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة.

وقد فاز الفريق الملكي في 20 مباراة، وتعادل في 5، وخسر 6.

في الوقت الحالي، يحتل فريق ألميريا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة من 31 مباراة خاضها.

حقق الفريق 9 انتصارات، تعادل في 6 مباريات، وخسر 16 مباراة.

ريال مدريد ضد ألميريا

يسعى فريق ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في مباراته ضد ألميريا، وذلك لتصحيح مسار الفريق ومصالحة جماهيره بعد الهزيمة الأخيرة أمام جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

من جانبه، يحاول فريق ألميريا مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز في هذه المباراة، بعدما تفوق في آخر مباراة له على خيتافي بهدفين مقابل هدف، بهدف الخروج من دوامة الهبوط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يقام لقاء بين فريقي ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني مساء اليوم السبت، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و6:30 مساءً بتوقيت مصر، على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

وستنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناتي beIN Sports HD 1 Premium و beIN Sports HD 1.

أخبار ريال مدريد

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما عاد للتدريبات الجماعية للفريق، تحضيرًا لمواجهة ألميريا.

وكان بنزيما قد تخلف عن المشاركة في مباراة جيرونا الأخيرة بسبب تعرضه للإجهاد، واستبعده مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي، إلا أنه سيكون جاهزًا للعب أمام ألميريا.

مع تأكد غياب لوكا مودريتش عن ريال مدريد في مباراتهم ضد ألميريا بسبب إصابة في فخذه الأيسر، أكد الموقع الرسمي للفريق هذه الإصابة وأشار إلى مراقبة تطور حالته.

كما أشارت التقارير إلى أن هذه الإصابة قد تبعده عن مباراتي مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

في مؤتمر صحفي خاص بمباراة ريال مدريد، صرح مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي بأن الفترة الحالية في الدوري الإسباني صعبة بسبب رغبة جميع الأندية في حصد أكبر عدد من النقاط للتواجد في مراكز مرموقة في الدوري أو الهروب من مراكز الهبوط.

أضاف أنشيلوتي أن لوكا مودريتش تعرض لإصابة صغيرة في الفترة الأخيرة ولن يتمكن من المشاركة في مباراة ألميريا، وأنه ستتم مراقبة تطور حالته لمعرفة ما إذا كان سيكون قادراً على المشاركة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأخيراً، أكد المدرب أن رحيله ليس مرتبطاً بالحصول على دوري أبطال أوروبا، وأن التركيز الآن يجب أن يكون على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة وتحفيز اللاعبين لمواصلة نتائجهم الجيدة في المواسم الأخيرة.