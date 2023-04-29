موعد مباراة ريال مدريد وألميريا اليوم 29/04/2023 الدوري الاسباني

يحل نادي ألميريا المملوك للمستشار تركي ال الشيخ ضيفاً على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي ريال مدريد، في إطار مباريات الأسبوع ال 32 من منافسات الدوري الاسباني، وتنطلق مباراة ريال مدريد وألميريا ضمن مباريات اليوم السبت 29-4-2023، ويسعى ريال مدريد لتعزيز مكانه في المركز الثاني والابتعاد عن ملاحقة أتليتكو مدريد له، بينما يسعى لاعبي ألميريا لتقديم عرض جيد أمام نجوم ريال مدريد، ونستعرض عبر نجوم مصرية أهم تفاصيل مباراة ريال مدريد اليوم ضد ألميريا والقنوات الناقلة فتابعونا.

توقيت مباراة ريال مدريد وألميريا الدوري الاسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وألميريا مساء اليوم السبت وتحديداً في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وينفرد نادي برشلونة بصدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 76 نقطة بالرغم من الخسارة في المباراة الأخيرة له أمام رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 65 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة، وبفارق نقطتين فقط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 63 نقطة، وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية في اخر مباراة له في الدوري أمام جيرونا ب 4 أهداف مقابل هدفين.

مباراة ريال مدريد ضد ألميريا اليوم

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا بث مباشر عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الاسباني، وتُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت بريميم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، ويحتل ألميريا المركز ال 15 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، واستطاع لاعبي الميريا تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة له بعد هزيميتين متتاليتين في الدوري، وفاز ألميريا على خيتافي في المباراة السابقة بهدفين مقابل هدف.

مباراة ريال مدريد اليوم

يواجه ريال مدريد ألميريا اليوم في الجولة ال 32 من الدوري الاسباني، وخاض النادي الملكي 31 مباراة فاز في 20 وتعادل في 5 وخسر في 6 مباريات، سجل خلالهما 65 هدف وتلقت شباكه 28 هدف، ويضع لاعبي الريال كل التركيز على دوري أبطال أوربا بعد حسم برشلونة لقب الدوري بشكل شبه رسمي، وخاض ألميريا 31 مباراة فاز في 9 وتعادل في 6 وخسر 16 مباراة.

ويحتل اللاعب روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي برشلونة صدارة هدافي الدوري الاسباني برصيد 18 هدف حتى الآن.