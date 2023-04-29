موعد مباراة ريال مدريد وألميريا اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

يستضيف نادي ريال مدريد منافسه في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني موسم 2022-2023 على ملعبه سانتياجو برنابيو، ويبحث الكثير من محبي وعشاق ومتابعي الكرة الإسبانية عامة والنادي الملكي ريال مدريد خاصة عن موعد مباراة ريال مدريد وألميريا اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، فيما يلي من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة بالإضافة إلى معلق المباراة.

مباراة ريال مدريد وألميريا اليوم

تقام اليوم مباراة ريال مدريد وألميريا ضمن إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني موسم 2022-2023، ويدخل نادي ريال مدريد المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 65 نقطة جمعهم من 31 مباراة، ويسعى الملكي وبطل أوروبا والعالم إلى تحقيق الفوز اليوم وخطف الثلاث نقاط من أجل تقليص الفارق بينه وبين صاحب المركز الأول نادي برشلونة، كما يسعى نادي ريال مدريد إلى مصالحة جماهيره ومحبيه بعد تلقي خسارة ثقيلة في الجولة الماضية من نادي جيرونا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

على الجانب الآخر يدخل نادي ألميريا مباراته اليوم أمال نادي ريال مدريد وهو في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة فقط، كان قد جمعهم من 31 مباراة، ويسعى نادي ألميريا إلى الهروب من منطقة الهبوط والفوز بالمباراة أو الخروج بالتعادل على أقصى تقدير خاصةً وأن الملكي يلعب على ملعبه ووسط جمهوره.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا

تقام مباراة ريال مدريد وألميريا اليوم السبت 29 أبريل الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2022-2023، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية وقطر ومصر، وفي تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل مباراة اليوم بين نادي ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإسباني موسم 2022-2023 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتنقل المباراة بالتحديد عبر قنوات:

beIN SPORTS HD 1

beIN Sports Premium 1

وتسند مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق الكبير حفيظ دراجي.