موعد مباراة ريال مدريد وأراندينا في كأس الملك الإسباني 2024 والقنوات الناقلة

يستعد نادي ريال مدريد الملكي لدخول مواجهة قوية أمام نادي أراندينا على ملعب إل مونتيسيلو ضمن إطار منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الملك الإسباني 2024 “دور الـ 32″، ومن المقرر أن تقام المباراة غداً السبت الموافق 6 من شهر يناير الجاري 2024.

يسعى النادي الملكي ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواصلة سلسلة الانتصارات التي يعيشها خلال الفترة الحالية، حيث أن النادي يقدم أداء فوق الجيد داخل بطولة الدوري الإسباني ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الآن برصيد 48 نقطة متفوقاً على نادي جيرونا بفارق الأهداف فقط ومتفوقاً على نادي برشلونة بفارق 10 نقاط.

بطولة كأس الملك الإسباني لا تقل أهميتها عن بطولة الدوري الإسباني ويسعى النادي الملكي بدوره للفوز في المباراة القادمة أمام أراندينا من أجل الصعود إلى المرحلة التي تليها، وهناك العديد من الأندية الأخرى تلعب غداً أيضا ولكن في مواعيد مختلفة، حيث نجد أن غيرونا يلعب مع إلتشيه في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما يلعب نادي أتلتيكو مدريد أمام فريق لوغو في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

على الجانب الآخر نجد فريق أراندينا الذي يسعى بدوره لتحقيق الفوز والتغلب على نظيره ريال مدريد في مباراة الغد على الرغم من أدركه بصعوبة المباراة وخصمه جيداً، حيث أن التغلب على نادي كبير مثل ريال مدريد سيكون الفوز بمثابة ذكرى رائعة لنادي أراندينا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المتوقع أن تقام مباراة ريال مدريد ونظيره أراندينا ضمن إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الملك الإسباني غداً السبت الموافق 6 من شهر يناير الجاري 2024 في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستقام أحداث المباراة على ملعب إل مونتيسيلو.

فيما يخص القنوات الناقلة فمن المتوقع أن يتم بث أحداث المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، فهي الحاصلة على حقوق البث المباشر لجميع مباريات بطولة كأس الملك الإسباني وكأس السوبر الإسباني.