موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني 2021 – 2022 والقنوات الناقلة لها

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض “درة الملاعب” مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد الملكي ونظيره أتلتيك بلباو ضمن إطار منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2021 – 2022، حيث تُقام المباراة اليوم الأحد الموافق 16 يناير 2022.

تمكن ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من التأهل لنهائي لنهائي كأس السوبر بعد أن تغلب على نظيره الكتالوني في ملحمة كلاسيكو السوبر الإسباني، حيث شهدت المباراة أجواء مثيرة وممتعة للغاية، وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى على نتيجة التعادل بين الفريقين بهدفين لكلا منهما، حتى أحرز اللاعب فالفيردي هدف الفوز للنادي الملكي في الشوط الإضافي، والآن يسعى النادي الملكي وراء تحقيق الفوز على نظيره بلباو من أجل حصد كأس السوبر الإسباني لهذا الموسم 2022.

على الجانب الآخر يتواجد أتلتيك بلباو الذي تمكن من التأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بعد أن تمكن من إسقاط صاحب لقب الدوري أتلتيكو مدريد، حيث انتهت نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف، وتم تسجيل هدفي الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

مع العلم أن بطولة السوبر الإسباني 2021 – 2022 تشهد مشاركة أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، وبرشلونة المُتوج بكأس ملك إسبانيا، وأتلتيك بلباو وصيف الكأس، وريال مدريد الملكي ثاني الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة لها