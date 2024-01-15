موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد القادمة في كأس الملك الإسباني 2024 والقنوات الناقلة

يستعد ملعب ميتروبوليتانو لاستقبال مباراة من العيار الثقيل يوم الخميس القادم الموافق 18 من شهر يناير الجاري 2024 تجمع بين صاحب الأرض أتلتيكو مدريد وضيفه ريال مدريد ضمن إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الملك الإسباني 2024.

ريال مدريد الملكي بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي يستعد لاستكمال أداءه الرائع واستكمال خطة حصد البطولات هذا الموسم، حيث تألق النادي الملكي في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينه وبين برشلونة يوم أمس الأحد 14 يناير ضمن إطار منافسات نهائي بطولة كأس الملك الإسباني، حيث فاز النادي الملكي على برشلونة برباعية قاسية مقابل هدف وحيد للنادي الكتالوني وبهذا الفوز حصد ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني الثالث عشر في مسيرته.

سجل اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد هاتريك في مرمى برشلونة وأصبح أول لاعب في صفوف ريال مدريد يسجل هاتريك في مرمى برشلونة في بطولة كأس السوبر الإسباني، بينما الهدف الرابع كان قد سجله المهاجم البرازيلي رودريغو في الدقيقة 64.

تواجه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني أيضا حيث فاز ريال مدريد بخماسية على كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، حيث كانت المباراة ضمن إطار منافسات نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني أي قبل مباراة ريال مدريد مع برشلونة مساء أمس، حيث شهدت مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تألق خوسيلو واللاعب براهيم دياز بعد أن سجلوا أهداف الفوز في الأشواط الإضافية في الدقيقة 116 والدقيقة 2+120 وانتهت المباراة بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاث.

يسعى النادي الملكي لحصد بطولة كأس الملك الإسباني أيضا لذلك يجب أن يفوز على نظيره أتلتيكو مدريد في مباراة الديربي المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، وستكون المباراة في قمة الإثارة وربما تكون مباراة الثأر بالنسبة لكتيبة دييغو سيميوني أو مباراة السعي وراء بطولة كأس الملك الإسباني أيضا بالنسبة لكتيبة كارلو أنشيلوتي.

صعد ريال مدريد إلى دور الـ 16 بعد أن فاز على فريق أراندينا في دور الـ 32 من بطولة كأس الملك الإسباني وانتهت المباراة التي أقيمت بينهما بفوز الملكي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، ويسعى النادي الملكي لتقديم المزيد من الأداء الرائع لحصد هذه البطولة باعتبارها بطولة مهمة للفريق أيضا.

على الجانب الآخر يوجد نادي أتلتيكو مدريد الذي يأمل في الفوز في مباراة الديربي القادمة والثأر من نظيره ريال مدريد بعد أن أخرجه من بطولة السوبر الإسباني من دور نصف النهائي، حيث أن الخمسة أهداف كانت قاسية على المدرب دييغو سيميوني لذلك يسعى للثأر من ريال مدريد في المباراة القادمة، واستطاع أتلتيكو مدريد أن يصعد إلى دور الـ 16 في بطولة كأس الملك الإسباني بعد أن تغلب على فريق لوغو في دور الـ 32 بنتيجة ثلاث أهداف أيضا، ويطمح أتلتيكو مدريد في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة أمام ريال مدريد وذلك عبر استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن إطار دور الـ 16 من بطولة كأس الملك الإسباني يوم الخميس المقبل الموافق 18 من شهر يناير الجاري 2024، حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستقام أحداث المباراة على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد.

فيما يخص القنوات الناقلة فإن شبكة قنوات SSC السعودية هي الحاصلة على حقوق البث المباشر لجميع مباريات بطولة كأس الملك الإسباني كذلك تم نقل جميع مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني على شبكة القنوات السعودية، وستقوم قناة SSC HD 1 ببث أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.