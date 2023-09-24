موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023 – 2024 والقنوات الناقلة

يستعد ملعب ميتروبوليتانو لاستقبال مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري 2023، تجمع بين نادي ريال مدريد الملكي ونظيره أتلتيكو مدريد في مباراة الديربي المنتظرة من قبل عشاق الساحرة المستديرة ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني “لا ليغا” موسم 2023 – 2024.

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ريال مدريد يستعد لخوض مباراة الديربي مساء اليوم وكل أعينه في تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة، وذلك من أجل العودة إلى المركز الأول واعتلاء عرش الصدارة من جديد، بعد أن أصبح في المركز الثالث الآن بجدول الترتيب، حيث فاز غريمه التقليدي برشلونة في مباراة الأمس أمام نادي سيلتا فيجو بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين وبهذا الفوز استطاع أن يحتل المركز الأول في جدول الترتيب، أسفله على الفور نادي جيرونا في المركز الثاني برصيد 16 نقطة أيضا.

في حالة فوز النادي الملكي اليوم بقيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي واستطاع أن يجمع نقاط المباراة كاملة سيتمكن من احتلال المركز الأول برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة ونادي جيرونا صاحب المركز الثاني الآن، لذلك لن يرضى النادي الملكي إلا بنتيجة الفوز في مباراة اليوم ومن المتوقع أن تكون مباراة خاطفة للأنفاس وقوية للغاية.

على الجانب الآخر يسعى نادي أتلتيكو مدريد بدوره للفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة في لقاء الديربي اليوم من أجل تحسين مركزه بجدول ترتيب الدوري، حيث يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، وفي حالة حقق الفوز اليوم واستطاع أن يجمع نقاط المباراة كاملة سيتمكن من الصعود إلى المركز السادس برفقة نادي رايو فاليكانو، حيث أن أتلتيكو مدريد لديه الآن في رصيده 7 نقاط فقط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ستقام مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري 2023 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستقام أحداث المباراة على ملعب ميتروبوليتانو.

فيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقلة الرسمية والحاصلة على حقوق بث أحداث مباريات الدوريات الأوروبية، وتحديداً سيتم نقل أحداث المباراة على قناة بي إن سبورت 1.