موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الأسباني على أرض الرياض 2024

عشاق ريال مدريد الإسباني على موعد مع مباراة غاية في القوة سوف تجمعه مع نادي أتلتيكو مدريد على أرض المملكة العربية السعودية، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في هذا المقال سوف نتعرف على موعد المباراة وبعض التفاصيل عنها.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

تقام المباراة يوم 10 يناير 2024 على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتضم بطولة كأس السوبر الأسباني أربعة فرق هم: ريال مدريد وبرشلونة وأوساسونا وأتلتيكو مدريد.

ويواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد يوم 11 يناير 2024 على ملعب الأول بارك أيضاً، ومن المحتمل أن يشهد النهائي كلاسيكو جديد بين برشلونة وريال مدريد على أرض السعودية في حال تأهل الفريقين للنهائي.