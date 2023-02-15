موعد مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في سباق الدوري الاسباني الجولة 21

في سباق الدوري الاسباني، يلتقي فريق ريال مدريد مع فريق إلتشي ضمن منافسات الجولة 21 في مسابقة الدوري. انتهي الأبيض من مشوار كأس العالن للأندية والذي تُوِّج فيه كبطل على حساب الهلال السعودي في النهائي بنتيجة 5-3 للملكي.

بعد فوز برشلونة الأخير على فياريال أصبح الفارق 11 نقطة بين الفريقين، حيث يمتلك برشلونة المتصدر 56 نقطة في 21 مباراة، أما الميرنجي فيمتلك 45 نقطة في 20 مباراة، وفي انتظار مباراة الغد لنري الفارق بعد الجولة ال21.

أما عن موعد واستاد المباراة، فتنطلق الصافرة على استاد سنتياغو بيرنابيو مساء غد الأربعاء عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة – مصر، وفي تمام الحادية عشر بتوقيت مكة – السعودية.

يستعد المدرب كارلو انشيلوتي لتقليص الفارق والتركيز على المنافسة على لقب الدوري بعد حسم كأس العالم للأندية. تلك المباراة ستكون سهلة على الأبيض حيث يلتقي بآخير الدوري “إلتشي” على ملعب البيرنابيو، لذلك لن تكون بالمباراة الصعبة ولكن كل شيء وارد في كرة القدم.

أما عن التشكيلة المتوقعة، في ظل غياب كل من: كورتوا، كروس، ميندي، وهازارد للإصابة، وغياب فينيسيوس جونيور للإيقاف لتراكم البطاقات:

حراسة المرمي: لونين.

خط الدفاع: ناتشو، الابا، روديجر، كارفاخال.

خط الوسط: مودريتش، تشواميني، كروس، فالفيردي.

خط الهجوم: كريم بنزيما، رودريجو.