موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني 2024 والقنوات الناقلة لها

يستعد ملعب سانتياغو برنابيو لاستقبال مباراة مثيرة للغاية يوم الأربعاء القادم الموافق 3 من شهر يناير 2024 تجمع بين صاحب الأرض ريال مدريد ونظيره مايوركا ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني لا ليغا موسم 2024.

ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي يستعد للعودة إلى الحركة والحماس من جديد على ملعب سانتياغو برنابيو خاصة أن الفترة الحالية تشهد مناسبة الكريسماس لذلك نجد أن بطولة الدوري الإسباني متوقفة بشكل مؤقت، ولكن ستعود الفرق للعب مرة أخرى مع بداية شهر يناير المقبل بالعام الجديد والذي تفصلنا عدة أيام فقط من بدايته.

يسعى النادي الملكي للفوز في المباراة القادمة من أجل البقاء على عرش صدارة الدوري الإسباني خاصة أنه متفوقاً على صاحب الوصافة جيرونا بفارق الأهداف فقط، لذلك يجب تحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام مايوركا، ويأمل عشاق وجماهير النادي الملكي في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة خاصة بعد التوقف الحالي، حيث يحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة متساوياً مع جيرونا في النقاط ومتفوقاً عليه بفارق الأهداف فقط، بينما يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، وبرشلونة يأتي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة أيضا ولكن متخلفاً عن المركز الثالث بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد.

على الجانب الآخر هناك ريال مايوركا الذي يعاني هذا الموسم من فترة صعبة ومستوى ليس بالجيد، حيث يحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة فقط، ويأمل النادي في الخروج بنتيجة إيجابية أيضا من مباراته أمام ريال مدريد على الرغم من إدراكه بصعوبة المباراة وأن أحداثها مقامة خارج أرضه، ولكن الفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة قد يحسن من مركزه بجدول ترتيب الدوري حيث يمكن أن ينافس في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري في حالة الفوز وحصوله على ثلاث نقاط كاملة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام أحداث مباراة ريال مدريد ومايوركا ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني يوم الأربعاء القادم الموافق 3 من شهر يناير 2024، على ملعب سانتياغو برنابيو ملعب ريال مدريد، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

فيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فمن المتوقع أن يتم نقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وتحديداً على قناة بي إن سبورت الأولى.