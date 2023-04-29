موعد مباراة روما وميلان اليوم 29/04/2023 الدوري الإيطالي

يستضيف ملعب الأوليمبيكو معقل نادي روما مباراة نارية تجمع بين روما وميلان في ديربي إيطاليا، والتي تُعد من أهم المباريات في العالم، وتنطلق مباراة ميلان وروما اليوم ضمن مباريات الأسبوع ال 32 من الدوري الإيطالي، ويسعى كلا الفريقين لخطف النقاط الثلاثة، ويتساوى الفريقان في عدد النقاط، ولكن يتفوق الميلان بالأهداف، ونستعرض كل التفاصيل الخاصة بمباراة الميلان ضد روما اليوم عبر نجوم مصرية فتابعونا.

توقيت مباراة روما وميلان اليوم في الدوري الإيطالي

تنطلق مباراة روما وميلان مساء اليوم السبت 29-4-2023، وتحديداً في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية، ويحتل نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة مبتعداً ب 17 نقطة عن أقرب منافسيه نادي لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد61 نقطة، بينما يحتل روما صاحب الملعب والضيافة المركز ال 5 في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة بالتساوي مع الميلان خصم اليوم في عدد النقاط، وأحرز لاعبي ميلان 51 هدف مما جعله في المركز الرابع في جدول الترتيب.

القناة الناقلة ومعلق مباراة روما وميلان اليوم

يمكنكم مشاهدة مباراة روما وميلان اليوم عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، وتُذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية برميم 1 بصوت المعلق عامر عبدالله، وتلقى روما هزيمة قاسية في اخر مباراة له في الدوري الإيطالي أمام أتلانتا بنتيجة 3-1، بعد سلسلة من الانتصارات دامت ل 3 انتصارات على التوالي بقيادة المدرب المخضرم جوزيه مورينيو.

مباراة روما ضد ميلان اليوم في الدوري الإيطالي

خاض روما 31 مباراة حتى الان، فاز في 17 مباراة وخسر 9 وتعادل 5 مباريات سجل خلالهما 43 هدف واستقبلت شباكه 29 هدف، وبنفس عدد المباريات حقق الميلان الانتصار في 16 مباراة وتعادل في 8 وخسر 7 مباريات، سجل خلالهما 51 هدف، واستقبلت شباكه 37 هدف حتى الان، ويحاول كلا الفريقين لخطف النقاط الثلاثة لحجز مكان في المربع الذهبي قبل نهاية الموسم.