موعد مباراة حسم الدوري بين الزمالك والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

بعد أن فاز نادي الزمالك مساء أمس الجمعة على نظيره نادي فاركو ضمن منافسات الجولة ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز، يقترب نادي الزمالك من اقتناص بطولة الدوري المصري الممتاز قبل أن يتم إنهاء المباريات المتبقية من الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري لحسم الدوري

يدخل الفريق الأبيض إلى موعد منتظر أمام نظيره نادي الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ٣٢ من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التي من خلالها يستطيع الفارس الأبيض أن يحسم الدوري المصري الممتاز إذا فاز على سيد البلد واقتنص ثلاث نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة حسم الدوري بين الزمالك والاتحاد السكندري

تذاع مباراة حسم الدوري المصري بين الفارس الأبيض وسيد البلد عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس التي لها الحق في بث كل مباريات الدوري العام، وكثير من البطولات المصرية الرياضية في مختلف الرياضيات ليست كرة القدم فقط.

وقبل كل مباراة كرة قدم في الدوري يوجد استوديو تحليلي على قناة أون تايم سبورتس ويكون به باقة من ألمع نجوم الكرة المصرية الذين أنهوا مسيرتهم الكروية واتجهوا للتحليل والتدريب وما شبه، علاوة على ذلك يوجد مجموعة من المحللين الرياضيين المصريين العمالقة في التحليل الرياضي للمباريات الكروية المحلية.

غيابات نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري

في غضون ذلك، يغيب عن نادي الزمالك الثنائي الدولي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد أن قاما بالإعلان عن رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد للقلعة، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودي بجانب الدولي أحمد حجازي، وغياب محمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

وينتظر الجمهور المصري والزملكاوي خاصةً مباراة يوم الثلاثاء التي تجمع بين نادي الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة ٣٢ من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي من خلالها يستطيع الزمالك أن يحسم بطولة الدوري المصري لتصبح هي المرة الثانية على التوالي والمرة الرابعة عشر في تاريخه، لذلك ينتظر المباراة محبي الكرة المصرية لمعرفة هل يحسم الدوري هنا أم تتبقى مباريات أخرى للحسم.