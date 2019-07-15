موعد مباراة “تونس و نيجيريا” و القنوات الناقلة بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2019

يقدم لكم موقع نجوم مصرية أخر التطورات بخصوص مباراة منتخب تونس و نيجيريا،يلتقي منتخب تونس و نيجيريا ضمن مباريات نصف النهائي بكأس أمم أفريقيا 2019 و التي تقام علي أرض مصر؛و ستحدد تلك المباراة بين منتخب تونس و نيجيريا المنتخب الذي يستحق المركز الثالث ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا 2019،ويأمل مشجعي منتخب تونس تحقيق المركز الثالث و الفوز بالقلادة البرونزية،كما يمكنكم التعرف على موعد مباراة تونس والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا 2019،يذكر بأن منتخب تونس قد خسر أمام منتخب السنغال بعد إحراز السنغال هدف واحد في شباك منتخب تونس، يذكر بأن منتخب نيجيريا قد خسر أمام منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد مباراة تونس Vs نيجيريا

ومن المقرر أن تقام المباراة التي ستجمع تونس ضد نيجيريا يوم الأربعاء القادم 17-7-2019 في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر،والساعة 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة علي أستاد “السلام

الدولي” بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد نيجيريا

تنقل مباراة تونس و نيجيريا قناة “تايم سبورتس” علي الأرضي و تنقل شبكة قنوات bein sport المباراة علي قناة (Bein Sport Max 1) و (Bein Sport Max 2)،وسوف يعلق علي مباراة تونس أمام نيجيريا المعلق “عصام الشوالي”.