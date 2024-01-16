يستعد منتخب تونس لمواجهة ناميبيا في مباراة الجولة الأولي من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية نسخة 2023 المقام في دولة الكوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير وحتي 11 فبراير، ويسعي منتخب تونس من أجل الفوز في المباراة الأولي له في البطولة والحصول علي الثلاث نقاط، وذلك لضمان التأهل إلي الدور 16 حيث يرغب في حصد اللقب هذا العام ، ويشارك منتخب تونس في المجموعة الخامسة بجانب ناميبيا وجنوب أفريقيا، ومالي.

موعد مباراة تونس وناميبيا في كأس أمم افريقيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة تونس وناميبيا في دور المجموعات بكأس أمم افريقيا، اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع المباراة علي قناة beIN Sports HD Max، أحد مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة علي حقوق بث مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأيضاً يمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة الأنترنت من خلال بي إن كونكت.

التشكيل المتوقع لتونس

من المتوقع إن يعتمد جلال القادري مدرب منتخب تونس لكرة القدم علي التشكيل التالي في بداية المباراة:-