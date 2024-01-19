يستعد منتخب تونس لمباراة مالي والتي ستكون ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والمقام في دولة كوت ديفوار، وستكون هذه المباراة واحدة ضمن المباريات القوية والمهمة لدي منتخب تونس، حيث إنه يسعى للفوز وذلك من أجل حصد الثلاث نقاط والتأهل إلى الدور 16 وخاصة بعد التعرض للهزيمة من ناميبيا في الجولة الأولي بهدف دون رد.

موعد مباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة تونس ومالي

تقام مباراة تونس ضد مالي على ملعب كوروهوجو غداً السبت 20 يناير 2024، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والعاشرة بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة beIN AFCON أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن مشاهدة المباراة علي تطبيق تود.

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس

قد يعتمد مدرب منتخب تونس على التشكيل التالي:-

في حراسة المرمي: البشير بن سعيد

خط الدفاع: وجدي كشريدة- ياسين مرياح- منتصر الطالبي- علي معلول

وسط الملعب: إلياس سخيري- بن سليمان – محمد علي بن رمضان

في الهجوم :يوسف المساكني- هيثم جويني- إلياس العاشوري

ترتيب مجموعة تونس

تشارك تونس في المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية 2023، بجانب كل من مالي وناميبيا وجنوب أفريقيا، وتتصدر مالي المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وتحتل ناميبيا المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي منتخب تونس في المركز الثالث بدون نقاط، وجنوب إفريقيا في المركز الأخير بدون نقاط.