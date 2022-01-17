موعد مباراة تونس وغامبيا في أمم أفريقيا 2021 – 2022 والقنوات الناقلة لها

يستقبل ملعب لمبي مباراة من أهم مباريات المجموعة السادسة بأمم أفريقيا، تجمع بين منتخب تونس ونظيره غامبيا على حساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في أمم بطولة أمم أفريقيا 2021 – 2022 في نسختها الثالثة والثلاثين وهذه المرة تحتضنها الكاميرون.

يدخل نسور قرطاج جولته الأخيرة بالمجموعة السادسة من أمم أفريقيا برغبة قوية في تحقيق الفوز على نظيره غامبيا، حيث افتتح المنتخب التونسي مشواره في البطولة بخسارة لم تكن متوقعة من قبل منتخب مالي بهدف نظيف دون رد، وشهدت المباراة إضاعة ركلة جزاء من قبل اللاعب وهبي الخزري التي كانت قد تقلب الموازين في حالة تسجيلها، على الرغم من الأداء السيئ الذي قدمته تونس في المباراة إلا أنها تعرضت لظلم واضح، حيث أنهى حكم المباراة المواجهة في الدقيقة 89 في أغرب وقائع كرة القدم.

استعاد نسور قرطاج قوتهم وتمكن من تحقيق الفوز على نظيره الموريتاني في الجولة الثانية برباعية نظيفة، في الوقت الي تعادل فيه منافسه غامبيا في الجولة الثانية أمام مالي.

يحتل منتخب غامبيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، لذلك ليس لدى تونس حل آخر سوى الفوز في هذه المباراة لضمان التأهل في المركز الثاني، كما أن ذلك لن يحدث إلا في حال خسرت مالي أمام موريتانيا.

موعد مباراة تونس وغامبيا في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة لها