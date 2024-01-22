يستعد منتخب تونس لمواجهة جنوب أفريقيا في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا المقام في كوت ديفوار، وستكون هذه المباراة مهمة لدي منتخب تونس، وذلك لرغبة الفريق في الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك لاحتمال تأهل المنتخب إلى الدور 16 وخاصة بعد التعادل في الجولة الأولي مع مالي، والخسارة في الجولة الثانية من ناميبيا.

موعد مباراة تونس وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة تونس وجنوب أفريقيا علي ملعب كورهوغو، يوم الأربعاء القادم الموافق 24 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة علي قناة beIN AFCON أحد مجموعة قنوات بي إن سبورتس التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة ويمكن متابعة المباراة عبر تطبيق تود.

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس

قد يعتمد المدير الفني لمنتخب تونس على التشكيل التالي:-

في حراسة المرمي: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: وجدي كشريدة- ياسين مرياح- منتصر الطالبي- علي معلول

وسط الملعب: إلياس سخيري- بن سليمان – محمد علي بن رمضان.

في الهجوم :يوسف المساكني- هيثم جويني- إلياس العاشوري.

ترتيب مجموعة تونس

يشارك منتخب تونس لكرة القدم في المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا بجانب مالي وناميبيا وجنوب أفريقيا، وتتصدر مالي قائمة المجموعة برصيد 4 نقاط تم حصدهم من فوز مباراة وتعادل في مباراة، بينما يأتي منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني بثلاث نقاط، وناميبيا في المركز الثالث بثلاث نقاط، وتونس في المركز الأخير بنقطة واحدة.