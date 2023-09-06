موعد مباراة تونس وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023.. والقنوات الناقلة

يحتضن الملعب الأولمبي حمادي العقربي موعد مباراة تونس وبوتسوانا، التي تجمع كلا المنتخبين بين طرفيها ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من سباق تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2023، والتي من المقرر أن تستضيفها دولة كوت ديفوار على ملاعبها خلال شهر يناير القادم، ويدخل المنتخب التونسي هذه المباراة وهو يسعى لتحقيق نتيجة ايجابية وتقديم أداء مميز، إذ يبحث عن استغلال اللقاء في الوقوف على أفضل العناصر وتجهيز اللاعبين لنهائيات أمم أفريقيا، وذلك بعدما ضمن النسور التأهل إذ يتواجدون في المركز الثاني بنفس عدد نقاط منتخب غينيا الاستوائية صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة، وعلى الجانب الآخر المنتخب البوتسواني يدخل اللقاء بدون طموح إذ يبتعد عن المنافسة وفقد فرصة التواجد في كوت ديفوار، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

مباراة تونس وبتسوانا

موعد مباراة تونس وبوتسوانا

وعلى الرغم من أن المباراة هي تحصل حاصل للمنتخب التونسي، إلا أن عشاق نسور قرطاج يبحثون عن موعد المباراة، إذ من المقرر أن تقام يوم الخميس القادم الموافق 7 سبتمبر من الشهر الجاري، وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساءً بترك مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب تونس القادمة

وتنقل أحداث مباراة تونس وبوتسوانا عبر قناة بي ان سبورت وذلك باعتبارها الناقل الحصري لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكان 2023، ومن المقرر أن يعلق على اللقاء التونسي صاحب الشهرة الواسعة في الوطن العربي عصام الشوالي بعدما تم إسناد مهمة التعليق الصوتي إليه من قبل مسئولي القناة.

حجز تذاكر مباراة نسور قرطاج

ويبحث الجماهير عن طريقة حجز تذاكر مباراة تونس وبوتسوانا في تصفيات أفريقيا، إذ سيتم بيع تذاكر اللقاء وفق جدول من خلال شبابيك الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس، إذ سيتم فتح الشبابيك أيام الأربعاء والخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 10 ل 20 دينار على حسب الفئة المختارة.

ويذكر أن الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن إتاحة فئة معينة من التذاكر بالمجان للنساء والأطفال، وذلك نظرًا لأنها المباراة الأخيرة للمنتخب التونسي في التصفيات.