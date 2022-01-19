موعد مباراة تونس ضد موريتانيا والتشكيلات المتوقعة

شهدت مباريات كاس الأمم الإفريقية العديد من المفاجآت ونتائج المباريات الغير متوقعة، وينتظر الجمهور موعد مباراة يوم الخميس 20 يناير لعام 2022 التي يلتقي فيها تونس ضد موريتانيا.

يلقب منتخب تونس باسم نسور قرطاج المدينة التونسية التي تقع في شمال الجمهورية التونسية، ويحتفظ المنتخب التونسي بألوان الملابس البيضاء والحمراء التي توجد على العلم الرسمي للجمهورية.

نشير إلى أن تونس انضمت سنة 1960 إلى الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم .

أما بالنسبة لمنتخب موريتانيا فقد تم تأسيسه عام م1961. والعام الذي انضم فيه إلى ألفيفا كان م 1964. وانضم سنة 1968 إلى الاتحاد الأفريقي .

موعد مباراة تونس ضد موريتانيا الخميس المقبل وأخر أخبار المباراة

ينتظر منتخب تونس هذه المباراة حيث سيواجه فيها منتخب موريتانيا للمرة الثالثة في دور المجموعات في بطولة كاس أمم إفريقيا 2022 حيث يسعى المنتخب إلى التأهل للدور الثاني في البطولة .

حيث أن منتخب تونس قد فاز على موريتانيا 4-0 في المواجهة الثانية لعام 2021 من أجل وجود مقعده في دور ال16 دون الدخول في أي حسابات معقدة .

في أسوأ الأحوال بالنسبة للمنتخب في مباراته المقبلة ضد منتخب موريتانيا يتمنى أن يحقق التعادل من أجل فرصة كبيرة للتأهل في المباريات المقبلة.

ولكن ذلك لن يكون إلا بعد حسابات افضل الثوالث أو بعد تحديد أفضل ثلاث مراكز في المجموعات الست .

تم تأكيد موعد المباراة بين منتخب تونس وموريتانيا يوم الخميس الموافق 20 يناير لعام 2022 ستكون هي المباراة الخاتمة دور المجموعات بالتزامن أيضا مع مباراة مالي وموريتانيا في نفس المجموعة .وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة 9:00 مساء بتوقيت مكه المكرمة، والساعة العاشرة 10:00 مساء بتوقيت أبوظبي، والثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن أهم القنوات التي تساهم في نقل هذه المباريات: شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري والرئيسي لمباريات البطولة حول العالم . وأيضا تقوم شبكة قنوات بي أن بنقل المباراة حصريا داخل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر (bein sports HD).

هذا ونتمنى كل التوفيق للفريقين في المباراة، كما نتمنى مشاهدة ممتعة لكل من جمهور الفريقين، حيث أن الروح الرياضة من أسمى صفات الشعوب المتحضرة التي تعزز الرياض علاقاتها.