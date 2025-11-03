موعد مباراة توتنهام وكوبنهاغن في دوري ابطال اوروبا 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”استاد توتنهام هوتسبير” مباراة توتنهام وكوبنهاغن في دوري ابطال اوروبا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة الرابعة حيث تعادل فريق توتنهام مع فريق موناكو بنتيجة 0-0 في الجولة السابقة بينما خسر فريق كوبنهاغن علي فريق دورتموند بنتيجة 4-2.

الجولة الرابعة البطولة دوري ابطال اوروبا معلق المباراة عبدالله الغامدي القنوات الناقلة بي إن سبورت 4 توقيت المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة للمباراة

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت بالتحديد قناة بي ان سبورت 4، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات دوري ابطال اوروبا.

أهمية اللقاء

صراع على النقاط والمنافسة

مواجهة كوبنهاغن تعد اختباراً لتوتنهام، إذ أن الفرق الأصغر غالباً ما تشكل عقبة في مثل هذه المسابقات — فـكوبنهاغن ليس نادياً صغيراً في سياق البطولة الأوروبية، ولديه خبرة في المسابقات الأوروبية، الفوز أو الحصول على نتيجة إيجابية سيكون مهماً لتوتنهام.

الطموح الأوروبي

يعد بطولة دوري الأبطال الهدف الأكبر لكثير من الأندية الأوروبية، لأنه ليس فقط مسابقة قارية بل أيضاً منصة دولية ترفع من سمعة النادي وتجذب انتباه النجوم والرعاة، لتوتنهام، النجاح الأوروبي معيار مهم.