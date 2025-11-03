أخبار الرياضة

موعد مباراة توتنهام وكوبنهاغن في دوري ابطال اوروبا 2025 والقنوات الناقلة

محمد جلال إبراهيم

يستضيف ملعب”استاد توتنهام هوتسبير” مباراة توتنهام وكوبنهاغن في دوري ابطال اوروبا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة الرابعة حيث تعادل فريق توتنهام مع فريق موناكو بنتيجة 0-0 في الجولة السابقة بينما خسر فريق كوبنهاغن علي فريق دورتموند بنتيجة 4-2.

 

 الجولة الرابعة
 البطولة دوري ابطال اوروبا
 معلق المباراة عبدالله الغامدي
 القنوات الناقلة بي إن سبورت 4
 توقيت المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر

 

القنوات الناقلة للمباراة 

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت بالتحديد قناة بي ان سبورت 4، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات دوري ابطال اوروبا.

أهمية اللقاء

صراع على النقاط والمنافسة

مواجهة كوبنهاغن تعد اختباراً لتوتنهام، إذ أن الفرق الأصغر غالباً ما تشكل عقبة في مثل هذه المسابقات — فـكوبنهاغن ليس نادياً صغيراً في سياق البطولة الأوروبية، ولديه خبرة في المسابقات الأوروبية، الفوز أو الحصول على نتيجة إيجابية سيكون مهماً لتوتنهام.

الطموح الأوروبي

يعد بطولة دوري الأبطال الهدف الأكبر لكثير من الأندية الأوروبية، لأنه ليس فقط مسابقة قارية بل أيضاً منصة دولية ترفع من سمعة النادي وتجذب انتباه النجوم والرعاة، لتوتنهام، النجاح الأوروبي معيار مهم.

 

عن الكاتب:
محمد جلال إبراهيم

أسمى محمد جلال خريج ليسنس حقوق، أحب كرة القدم وأحب الكتابة عن المباريات ولدى مقالات فى هذا المجال.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.