موعد مباراة تشيلي ضد الأرجنتين والقناة الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026

يتجهز ملعب “تشيلي الوطني”، لإستقبال مباراة تشيلي ضد الأرجنتين فجر غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 15 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد المواجهة

وتبدأ مباراة تشيلي ضد الأرجنتين في تصفيات المونديال، الرابعة فجر الجمعة، وتذاع على قناتي SSC HD1 و SSC HD5.

ويلعب منتخب التانجو مباراة تشيلي بهدف تحقيق الانتصار والخروج بالثلاث نقاط لتعزيز صدارته لجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا.

ويتربع المنتخب الأرجنتيني على قمة جدول ترتيب تصفيات المونديال برصيد 31 نقطة، جمعهما من 10 إنتصارات وتعادل و3 هزائم، وسجل 16 هدفًا وإستقبلت شباكه 8 أهداف.

ويتسلح منتخب تشيلي بعامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق المفاجأة والفوز على التانجو وخطف ثلاث نقاط يهرب بها من مؤخرة جدول ترتيب التصفيات.

ويقع منتخب لاروخا جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 10 نقاط حصدهما من فوزين وتعادلين و8 هزائم على الترتيب.

وأصبح منتخب تشيلى بحاجة لمعجزة فيما تبقي من مشوار التصفيات، إذا أراد إنتزاع بطاقة التأهل إلى مونديال 2026.

وتصعد أول 6 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية، بشكل مباشر لبطولة كأس العالم 2026، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية.