موعد مباراة تشيلسي وقره باغ في دوري أبطال أوروبا 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”توفيق بهراموف الجمهوري” مباراة تشيلسي وقره باغ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة الرابعة حيث خسر فريق قره باغ من فريق أتلتيك بلباو بنتيجة 3-1 في الجولة السابقة بينما فاز فريق تشيلسي علي فريق أياكس أمستردام بنتيجة 5-1.

الجولة الرابعة البطولة دوري ابطال اوروبا معلق المباراة عصام الشوالي القنوات الناقلة بي إن سبورت 3 توقيت المباراة الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة للمباراة

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية بالتحديد قناة بي ان سبورت 3، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات دوري ابطال اوروبا.

لماذا هذه المباراة مهمة؟

تشكل اختباراً حقيقياً لتشيلسي في “الطور الدوري” الجديد للدوري الأبطال؛ أي ليست مجرد ذهاب/إياب تقليدية، بل مواجهة ضمن جدول معقد ومليء بالمباريات الصعبة.

لقره باغ، فرصة لإثبات الذات على الساحة الأوروبية ضد فريق عريق بحجم تشيلسي، النجاح في مثل هذه المباريات يرفع من قيمة الفريق ويمنحه دفعاً كبيراً.

جماهير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهتمة بهذه النوعية من المواجهات، لأن الفريق الإنجليزي له شعبية كبيرة، مما يعني متابعة عالية.