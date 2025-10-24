موعد مباراة تشيلسي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب “ستامفورد بريدج” مباراة تشيلسي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي، والتي ضمن منافسات الجولة التاسعة يوم السبت 25 أكتوبر 2025 حيث فاز فريق تشيلسي علي فريق نوتينغهام بنتيجة 3-0 في الجولة السابقة بينما فاز فريق سندرلاند علي فريق ولفرهامبتون بنتيجة 2-0.

الجولة التاسعة البطولة الدوري الإنجليزي القناة الناقلة بي إن سبورت 1 معلق المباراة عامر الخوذيري توقيت المباراة الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وسندرلاند

حيث تذاع المباراة مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، بالتحديد قناة بي ان سبورت 1، وهي الحاصلة علي الحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.

سياق المباراة وأهمية المواجهة

تشيلسي، بقيادة المدرب إنزو مارسِكا، يسعى لتعزيز موقعه ضمن المراكز المؤهلة للأماكن الأوروبية، وقد حقق سلسلة انتصارات مؤخراً في مختلف البطولات.

سندرلاند، الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز، يقدم أداءً مغايراً للتوقعات ويطمح في تأكيد قدرته على المنافسة بين الكبار.

المواجهة بين تشيلسي وسندرلاند لها تاريخ ممتد، حيث لعب الفريقان 125 مباراة حتى الآن، فاز تشيلسي في 61 منها، بينما فاز سندرلاند في 42.

تشيلسي سيحاول استثمار اللعب على أرضه في ستامفورد بريدج للاستفادة من التفوق التاريخي، بينما سندرلاند سيخوض مباراة “الزحف نحو المفاجأة” خارج أرضه.