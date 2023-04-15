موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والقناة الناقلة

يترقب عشاق الكرة الأوروبية موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد التي ستقام ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، خاصة وأن تلك المباراة ستكون حماسية ونارية إلى حدا كبير، حيث من المقرر أن يشهد معلب “ستامفورد بريدج” معقل البلوز، المباراة النارية المرتقبة بين الفريقين بحضور جماهيري ضخم، من خلال السطور القادمة سنتعرف على توقيت المباراة والقنوات الناقلة لها.

توقيت مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد

من المقرر أن تقام تشيلسي وريال مدريد مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 أبريل الجاري، على أن تنطلق صافرة المباراة في تلك الأوقات:

في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس والجزائر.

في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا.

في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن.

في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وريال مدريد

يمكنك متابعة احداث مباراة تشيلسي وريال مدريد في اياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عبر قناة BeIN Sports Premium 1 HD على القمر الصناعي نايل سات، وذلك من خلال ادخال تلك الاحداثيات على جهاز الريسيفر الخاص بك:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

مباراة تشيلسي وريال مدريد

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الملكي على نظيره الإنجليزي بهدفين نظيفين، سجل كريم بنزيما الهدف الأول في الدقيقة 21، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 74.