يواجه تشيلسي نظيره نادي أستون فيلا في مباراة الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي، وهذه المباراة ستكون واحدة ضمن المباريات القوية لدى الفريقين، وذلك لرغبة كل فريق في التأهل إلي الدور القادم من الكأس والوصول إلى الدور النهائي، ويقدم استون فيلا موسم جيد في الدوري الانجليزي، حيث ينافس في الحصول على اللقب بجانب ليفربول ومانشستر سيتي وارسنال.

موعد مباراة تشيلسي واستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة تشيلسي ضد استون فيلا على ملعب ستامفورد بريدج، غداً الجمعة 26 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 11:45 بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة beIN SPORTS 2 أحد مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق تود.

تشكيل تشيلسي المتوقع

قد يعتمد مدرب تشيلسي على التشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: تياجو سيلفا – بدياشيلي – ليفي كولويل – أكسيل ديساسي.

خط الوسط: كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كالاجير.

في خط الهجوم: كول بالمر – جاكسون – ستيرلينج.

نكونكو وغوستو في تدريبات اليوم 🤩 pic.twitter.com/FekHE93stb — بوابة تشلسي (@cfcgate) January 25, 2024

تشكيل استون فيلا المتوقع

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لنادي أستون فيلا المباراة بالتشكيل التالي:-