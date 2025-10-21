موعد مباراة تشيلسي وأياكس في دوري ابطال اوروبا 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب “ستامفورد بريدج” مباراة تشيلسي وأياكس في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة الثالثة حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر حيث فاز فريق تشيلسي على فريق بنفكيا بنتيجة 1-0، والتي كانت في الجولة السابقة بينما خسر فريق أياكس من فريق مارسيليا بنتيجة 4-0، والتي كانت في الجولة السابقة .

البطولة دوري أبطال أوروبا الجولة الثالثة معلق المباراة حفيظ دراجي القناة الناقلة بي ان سبورت 4 توقيت المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأياكس

حيث تنقل المباراة مجموعة قنوات بي ان سبورت بالتحديد قناة بى ان سبورت 4، وهي الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا.