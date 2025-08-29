أخبار الرياضة

موعد مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي 2026 والقنوات الناقلة

معتز خليل

تتجه الأنظار إلى ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن، حيث يستضيف فريق تشيلسي نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

📊 وضع الفريقين قبل المباراة

  • تشيلسي: يمتلك 4 نقاط في رصيده بعد تعادل سلبي مع كريستال بالاس في الجولة الأولى، ثم فوز كبير على وست هام يونايتد بنتيجة 5-1.
  • فولهام: يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه أمام الجار اللندني القوي، في محاولة لتعويض تعثراته السابقة.

  • اليوم: السبت 30 أغسطس 2025
  • الوقت: 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – 3:30 عصرًا بتوقيت أبوظبي
  • الملعب: ستامفورد بريدج – لندن

شبكة beIN Sports القطرية هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنواتها المشفرة.

عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.