موعد مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي 2026 والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن، حيث يستضيف فريق تشيلسي نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

📊 وضع الفريقين قبل المباراة

تشيلسي: يمتلك 4 نقاط في رصيده بعد تعادل سلبي مع كريستال بالاس في الجولة الأولى، ثم فوز كبير على وست هام يونايتد بنتيجة 5-1 .

يمتلك 4 نقاط في رصيده بعد تعادل سلبي مع كريستال بالاس في الجولة الأولى، ثم فوز كبير على وست هام يونايتد بنتيجة . فولهام: يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه أمام الجار اللندني القوي، في محاولة لتعويض تعثراته السابقة.

السبت 30 أغسطس 2025

2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – 3:30 عصرًا بتوقيت أبوظبي

ستامفورد بريدج – لندن

شبكة beIN Sports القطرية هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنواتها المشفرة.