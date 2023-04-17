موعد مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد، والتي تجمع الفريقين في قمة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2023، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة بصورة مباشرة وحصرية.

تشيلسي ضد ريال مدريد

ومن المقرر أن يحتضن ملعب “ستامفورد بريدج” لقاء تشيلسي ضد ريال مدريد، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة يوم 19 – 4 -2023، ويبحث أصحاب الأرض عن تحقيق نتيجة الانتصار بثلاثة أهداف دون رد للعبور إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما على الجانب الآخر، سيدخل نادي ريال مدريد مواجهة تشيلسي، بأفضلية انتصاره على حساب البلوز في سنتياجو بيرنابيو بثنائية كريم بنزيما وماركو أسينسيو في شباك كيبا، ويحتاج المرينجي إلى التعادل فقط بأي نتيجة من أجل العبور إلى الدور نصف النهائي، أو الهزيمة بنتيجة أقل من 2-0.

موعد مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يحين موعد انطلاق المباراة المرتقبة بين تشيلسي الإنجليزي ضد ريال مدريد، في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الموافق 19-4-2023، على ملعب “ستامفورد بريدج” وتبدأ صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة:

التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف وبغداد وبيروت والمنامة.

الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي ودبي ومسقط.

الثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تكون مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد، مساء يوم الأربعاء المقبل والموافق 18 من أبريل الجاري 2023، مذاعة بصورة حصرية ومباشرة على قنوات شبكة “بي إن سبورتس – bein sports hd” القطرية الرياضية، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2023، على ملعب “ستامفورد بريدج”.