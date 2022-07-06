موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في دور ال 16 بكأس مصر

ينطلق اليوم مواجهات دور ال 16 من بطولة كأس مصر الجديد لعام 2022 وتبدأ بمباراة صعبة وهامة بين فريقي بيراميدز وسيراميكا كيلو باترا، ويسعى كل فريق أن يصعد للدور القادم من البطولة الأعرق في تاريخ الكرة المصرية بعد خروج الفريقين من نسخة كأس مصر القديم، حيث خرج مؤخراً فريق بيراميدز من دور ال 8 بعد خسارته أمام النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف.

مباراة بيراميدز وسيراميكا اليوم في بطولة كأس مصر

ويدخل نادي بيراميدز اليوم في مواجهة صعبه أمام منافسه نادي سيراميكا كيلوباترا في تمام الساعة التاسعة مساءاً على استاد الدفاع الجوي، ومن المقرر أن تُذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورتس، وصعد نادي بيراميدز لهذا الدور بعد تفوقه على فريق لافينا بهدف نظيف، بينما فاز نادي سيراميكا على فريق الإتحاد السكندري بهدفين لهدف وصعد لنفس الدور.

مدرب بيراميدز يريد تعويض خسارة الكأس القديم

ويسعى المدير الفني لنادي بيراميدز المدرب تاكيس جونياس لتعويض الخسارة أمام الأهلي والخروج من كأس مصر القديم في دور ال 16، يأتي ذلك بعد استعادة أحد نجومه اليوم وهو اللاعب الشاب إبراهيم عادل بعد عودته من الإصابة التي حرمته من المشاركة في عدد من المباريات السابقة، بينما على الجانب الأخر يدخل سيراميكا اللقاء بعد خسارة أخيرة أمام نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، الأمر الذي يجعل المدير الفني لسيراميكا الكابتن أحمد سامي التفكير في الدفع باللاعب صالح جمعه العائد من إصابة طويلة بعد ظهوره بشكل جيد في مباراة الزمالك الأخيرة.