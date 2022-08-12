موعد مباراة بيراميدز وسموحة بالدوري المصري والقنوات الناقلة

ننقل لكم موعد مباراة بيراميدز وسموحة ضمن منافسات الدوري المصري العام، والتي يستضيفها ملعب 30 يونيو بالأسبوع الحادي والثلاثون بالدوري العام.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري العام برصيد 65 نقطة، بعد أن خاض ثلاثون مباراة، حقق الفوز في 20 منها وتعادل في 5 مباريات، بينما تلقى الهزيمة في 5 مباريات أخري.

ويليهم النادي الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، بعد أن خاض تسعة وعشرين مباراة حقق الفوز في ثماني عشر لقاء وتعادل في ثماني مباريات أخري، بينما تلقى الهزيمة في ثلاث مباريات فقط أخرها هزيمته أمام فريق بيراميدز بالجولة الخامسة والعشرين بثنائية نظيفة لفريق الأهرام دون مقابل للأحمر.

أما فريق سموحة، فيأتي في المركز السادس بجدول الترتيب، بعد أن تلقى الهزيمة في 8 مباريات وتعادل في اثني عشر لقاء، بينما حقق الفوز في 10 مباريات فقط.

وكان فريق بيراميدز قد حقق الفوز على نظيره فريق غزل المحلة بالجولة الماضية في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد المحلة؛ حيث انتهت المباراة بفوز الأهرام بهدفين مقابل لاشيء للمحلة، كما انتهت المباراة التي جمعت بين بيراميدز والمقاولون العرب بالجولة التاسعة والعشرين بفوز الأهرام بهدف نظيف دون مقابل لنظيره المقاولون، وكانت المباراة قد أقيمت على ملعب 30 يونيو.

أما عن فريق سموحة، فكان قد حقق التعادل الإيجابي في الجولتين الماضيتين بهدف وحيد أمام كل من سيراميكا كيلوباترا وفريق فيوتشر، وكانت مباراته مع سيراميكا كيلوباترا ضمن الجولة التاسعة والعشرين قد أقيمت على ستاد الإسكندرية، كما اقيمت مباراته أمام فريق فيوتشر ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين على ستاد الإسكندرية أيضا، وانتهت المباراتين ايجابيا بهدف وحيد لكل فريق.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة بيراميدز وسموحة يوم الجمعة المقبل الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس، وتذاع في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي يستضيفها ستاد الدفاع الجوي.

أما عن القنوات الناقلة لها، فمن المفترض أن تقوم قنوات أون سبورت بنقل المباراة مباشرة في الوقت المحدد لها مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد انتهاء المباراة وبين الشوطين مع نخبة من أفضل محللي الأحداث الرياضية.