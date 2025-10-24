موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري ابطال افريقيا 2025

يستضيف ملعب”أبيبي بيكيلا” مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري ابطال افريقيا يوم السبت 25 أكتوبر 2025، والتي ضمن منافسات الأدوار الإقصائية

حيث فاز فريق بيراميدز علي فريق الجيش الرواندي بنتيجة 3-0 في المباراة السابقة.

الجولة الأدوار الإقصائية ملعب المباراة أبيبي بيكيلا البطولة دوري ابطال افريقيا توقيت المباراة الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية

أهمية اللقاء وسياقه

بيراميدز يدخل اللقاء بصفته فريقاً مرشحاً للتقدم في المسابقة، خصوصاً بعد نتائجٍ إقليمية جيدة حققها في المواسم الأخيرة، بينما يمثل التأمين الإثيوبي منافساً لا يستهان به يسعى لكتابة مفاجأة والتأهل إلى دور المجموعات، إقامة المباراتين على أرض محايدة عملياً (القاهرة بدلاً من أديس أبابا) تمنح بيراميدز أفضلية نسبية لوجوده كـ«المضيف» أمام جماهيره، وهو ما يجعل التوقعات تميل لصالح الفريق المصري لكن دون إغفال عامل التركيز لدى الضيوف.

ماذا يعني التأهل؟

الفائز من مجموع المباراتين سيتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وهو قرار حاسم من ناحية الموارد والانتشار والقيمة التجارية للناديين. التأهل يمنح فرصة لمواجهة فرق قارية أقوى، ويمنح النادي دخلاً إعلاميًا وتجاريًا أعلى، إلى جانب زيادة خبرة اللاعبين على المستوى الإفريقي.