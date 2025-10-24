موعد مباراة بريست وباريس في الدوري الفرنسي 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”فرانسيس لو بلي” مباراة بريست وباريس في الدوري الفرنسي يوم السبت 25 أكتوبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة التاسعة حيث تعادل فريق بريست مع فريق لوريان بنتيجة 3-3 في الجولة السابقة بينما تعادل فريق باريس مع فريق ستراسبورغ بنتيجة 3-3.

الجولة التاسعة البطولة الدوري الفرسي معلق المباراة أحمد البلوشي القناة الناقلة بي إن سبورت 2 التوقيت الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة بريست وباريس

حيث تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت بالتحديد قناة بى ان سبورت 2، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي.

السياق الفني والمنافسة

هذه المباراة تكتسب أهمية خاصة لعدة أسباب:

يعد فريق باريس من أعرق وأقوى الأندية الفرنسية، ويطمح لاستعادة السيادة المحلية إذا ما تراكمت عليه نتائج أقل من المستوى المتوقع، مثلاً، ورد أن الفريق “يدخل اللقاء بعد بداية أقل من المُثلى” في الدوري هذا الموسم.

من جهة أخرى، فريق بريست، الذي يمثل منطقة بريتاني، يظهر تحسناً في الأداء، ويستضيف باريس في ملعبه ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة، حسب تحليل، بريست لم يخسر كثيراً في مبارياته المنزلية مؤخرًا، ويطمح لاقتناص نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري تقريباً.

المواجهات بين الفريقين في السنوات الأخيرة تميل لمصلحة باريس، لكن كرة القدم دائماً تحمل مفاجآت، خصوصاً عندما يلعب البطل خارج ملعبه.