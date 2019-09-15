موعد مباراة برشلونة و فالنسيا في الليغا و القنوات الناقلة لها

يحل فريق فالنسيا ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق برشلونة، وذلك في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني في الموسم الجديد 2019-2020، و تقام المباراة على ملعب البارسا ووسط جماهيره على استاد كامب نو، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، غدًا السبت الموافق الرابع عشر من الشهر الجاري، و يذاع اللقاء عبر شاشة بي ان سبوت اتش دي 3.







بداية برشلونة في الليغا هذا الموسم

هذه المباراة مهمة للغاية بالنسبة لبرشلونة فهي مباراة صعبة أمام منافس قوي، و يدخل البارسا هذا اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز حيث يسعى إلى اقتناص الثلاث نقاط من أجل الاستفاقة و الخروج من حالة التعثر التي لحقت به منذ بداية هذا الموسم، فقد افتتح موسمه بخسارة غير متوقعة أمام فريق أتليتك بيلباو بهدف نظيف، و كانت هذه صدمة كبيرة لعشاق الكاتلوني حامل لقب النسخة الماضية من الليغا، و لكنه عاد ليصالح جماهيره بفوز كبير على فريق ريال بيتيس في الأسبوع الثاني من المسابقة بخماسية مقابل هدفين، ثم تعثر من جديد في المباراة الثالثة أمام الفريق الصاعد حديثًا للدوري فريق أوساسونا وتعادل بهدفين لمثلهما.







ترتيب الفريقين بالدوري

و يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثامن في ترتيب جدول المسابقة لهذا الموسم برصيد 4 نقاط، في مركز ليس معتادًا عليه و يرغب في الصعود لمركزه المعتاد في صدارة الجدول، و سيحقق ذلك من خلال فوزه بجميع المباريات القادمة، بدايةً من هذه المباراة التي ستؤثر بشكل كبير على معنويًا اللاعبين قبل البدء في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020، و التي ستنطلق يوم السابع عشر من الشهر الجاري، وسيخوض فيها البارسا مباراة هامة أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

في المقابل، يدخل فريق فالنسيا هذا اللقاء طامحًا في اختطاف نقاط المباراة الثلاثة من برشلونة من أجل تحسين مركزه في جدول الدوري، حيث أنه يحتل المركز العاشر بنفس عدد نقاط منافسه برشلونة، وذلك بعدما تعادل في مباراة و خسر أخر وفاز في مباراة وحيدة أيضًا، و لكن الفارق بين مسيرة الفريقين أن فالنسيا افتتح الدوري بتعادل بهدف لمثله أمام ريال سوسيداد، ثم هزم أمام سلتا فيغو بهدف، قبل أن يفوز في الجولة السابقة بهدفين على فريق مايوركا، و ينتظر فريق فالنسيا أيضًا مباراة هامة في دوري الأبطال بعد أيام أمام فريق تشيلسي الإنجليزي.