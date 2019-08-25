موعد مباراة برشلونة و ريال بيتيس في الدوري الأسباني

يشهد يوم الأحد 25 اغسطس 2019 مباراة برشلونة المنتظرة بفارغ الصبر من قبل عشاق النادي الكتلوني، الذي يبتظر عودت نجمه الأول ميسي، الذي تعرض للإصابة في موسم التحضيرات ، وابعد عن التدريبات لمدت إسبوعين، و الذي غاب عن المباراة الأولي في الدوري الاسباني أمام أتلتيك بيلباو، و خسر برشلونة في المباراة الأفتتاحية للموسم الجديد 2020/2019، لأول خسارة له في الدوري ب هدف مقابل صفر، في أخر الدقائق من المباراة، و يبحث الفريق الكتلوني عن الفوز الأول حتي يرضي مشجعين الفريق في ظل هذا الاخفاق، ويطمح الفرق في الظهر بأفضل أداء ممكن، بعد أن قام بعدت تغيرات في سوق الانتقالات، و سنذكر لكم كل تفاصيل المباراة في هذا المقال عبر مورشاقع نجوم المصرية.

بطاقة المباراة

يستضيف الفريق الكتلوني فريق ريال بيتيس في اطار الدوري من الجولة الثانية، و يبحث عن إنتصاره الأول في الدوري، و في ظل عودت نجمه الأول ليو ميسي، وغياب نجمه لويس سواريز الذي تعرض للإصابة في المباراة السابقة وسيغيب عن الملاعب لمدت 4/3 أسابيع، واعطي مدرب الفريق دفعة معنوية للمباراة من خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.

المباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

الدوري الدوري الأسباني الجولة الجولة الثانية الملعب كامب نو المعلق يوسف سيف القناة الناقلة بي ان سبورت 3

توقيت المباراة

السعودية و فلسطين و الاردن و سوريا ولبنان و العراق و الكويت 10:00 مساءاً مصر و السودان 9:00 مساءاً الجزائر و تونس و المغرب 8:00 مساءاً الأمارات 11:00 مساءاً

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