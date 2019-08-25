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موعد مباراة برشلونة و ريال بيتيس في الدوري الأسباني

كتب يزن فضل كرازفي آخر تحديث
موعد مباراة برشلونة و ريال بيتيس في الدوري الأسباني

يشهد يوم الأحد 25 اغسطس 2019 مباراة برشلونة المنتظرة بفارغ الصبر من قبل عشاق النادي الكتلوني، الذي يبتظر عودت نجمه الأول ميسي، الذي تعرض للإصابة في موسم التحضيرات ، وابعد عن التدريبات لمدت إسبوعين، و الذي غاب عن المباراة الأولي في الدوري الاسباني أمام أتلتيك بيلباو، و خسر  برشلونة في المباراة الأفتتاحية للموسم الجديد 2020/2019، لأول خسارة له في الدوري ب هدف مقابل صفر، في أخر الدقائق من المباراة، و يبحث الفريق الكتلوني عن الفوز الأول حتي يرضي مشجعين الفريق في ظل هذا الاخفاق، ويطمح الفرق في الظهر بأفضل أداء ممكن، بعد أن قام بعدت تغيرات في سوق الانتقالات، و سنذكر لكم كل تفاصيل المباراة في هذا المقال عبر مورشاقع نجوم المصرية.

بطاقة المباراة

يستضيف الفريق الكتلوني فريق ريال بيتيس في اطار الدوري من الجولة الثانية، و يبحث عن إنتصاره الأول في الدوري، و في ظل عودت نجمه الأول ليو ميسي، وغياب نجمه لويس سواريز الذي تعرض للإصابة في المباراة السابقة وسيغيب عن الملاعب لمدت 4/3 أسابيع، واعطي مدرب الفريق دفعة معنوية للمباراة من خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.

المباراة برشلونة ضد ريال بيتيس
الدوريالدوري الأسباني
الجولةالجولة الثانية
الملعب كامب نو
المعلقيوسف سيف
القناة الناقلةبي ان سبورت 3

توقيت المباراة

السعودية و فلسطين و الاردن و سوريا ولبنان و العراق و الكويت10:00 مساءاً
مصر و السودان9:00 مساءاً
الجزائر و تونس و المغرب8:00 مساءاً
الأمارات11:00 مساءاً

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عن الكاتب

يزن فضل كراز

إسمي يزن من فلسطين عايش في غزة عمري 20 سنة.. طالب جامعي في كلية تكنولوجيا المعلومات تخصص هندسة برمجيات بحب قراءة الروايات وكتابة المقالات وعاشق لكرة القدم

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