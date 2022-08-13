موعد مباراة برشلونة و رايو فاليكانو والقنوات الناقلة – الدوري الاسباني

يواجهه فريق نادي برشلونة فريق نادي رايو فاليكانو في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني ويسعى فريق نادي برشلونة هذا الموسم لتحقيق لقب الدوري الاسباني يذكر أن فريق ناي ريال مدريد هو من فاز ببطولة الدوري الاسباني الموسم الماضي وعلى الجانب الاخر يسعى فريق نادي رايو فاليكانو للبقاء في منتصف جدول الترتيب هذآ الموسم والبعد عن المنافسة على الهبوط.

موعد مباراة برشلونة و رايو فاليكانو

تقام المباراة على ملعب فريق نادي برشلونة( كامب نو) وتقام المباراة اليوم السبت الموافق 18 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يذكر أن قبل بدايه الجوله الأولى من الدوري الاسباني استطاع فريق نادي برشلونة من تسجيل 4 لاعبين جدد في رابطه الدوري الاسباني وهم ليفاندوفسكي و وأندرياس كريستنسن ورافينيا و فرانك كيسي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة و رايو فاليكانو

تنقل مباراة فريق نادي برشلونة و فريق نادي رايو فاليكانو على قناه bein sport Premium 1 HD ويعلق علي المباراة المعلق عصام الشوالي ويسعى فريق نادي برشلونة بقيادة ليفاندوفسكي لتحقيق اول انتصار في بطولة الدوري الاسباني.