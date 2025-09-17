موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل بدوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقناة الناقلة

يستعد فريق برشلونة الإسباني لخوض مواجهة قوية أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساء الخميس 18 سبتمبر 2025، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، وتقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل حصريًا عبر شبكة بي إن سبورتس.

يدخل برشلونة اللقاء بعزيمة كبيرة من أجل حصد النقاط الثلاثة والبدء بقوة في مشوار البطولة الأوروبية الأعرق، ورغم ذلك من المتوقع أن يفتقد الفريق لخدمات جناحه الشاب المتألق لامين يامال الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته الأخيرة مع منتخب إسبانيا، ما يمثل ضربة مؤثرة للمدرب الألماني هانز فليك.

🧐 It’s been more than 𝟐𝟐 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 since Barça last set foot at St. James’ Park. https://t.co/A30WxwQsFT — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 17, 2025

على الجانب الآخر يطمح نيوكاسل يونايتد إلى العودة من جديد للساحة الأوروبية الكبرى بعد غياب طويل، حيث يخوض البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، ويسعى الفريق الإنجليزي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للظهور بشكل مميز أمام أحد عمالقة القارة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

البطولة الجولة الموعد القناة الناقلة الحكم الرئيسي الملعب دوري أبطال أوروبا الجولة الأولى الخميس 18 سبتمبر 2025 – 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة beIN Sports جلين نايبرج (سويدي) سانت جيمس بارك

الطاقم التحكيمي

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم سويدي بقيادة جلين نايبرج، فيما يتولى الفرنسي خيروم بريسار مسؤولية تقنية الفيديو (VAR).

تاريخ المواجهات

سبق أن التقى الفريقان في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا، حيث تفوق برشلونة في 3 مناسبات، بينما حقق نيوكاسل فوزًا وحيدًا، ويخوض برشلونة مشاركته الثلاثين في البطولة ليعادل الرقم القياسي لريال مدريد، بينما يسجل نيوكاسل ظهوره الرابع فقط في تاريخه بدوري الأبطال.