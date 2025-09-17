أخبار الرياضة

موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل بدوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقناة الناقلة

اميرة محمد

يستعد فريق برشلونة الإسباني لخوض مواجهة قوية أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساء الخميس 18 سبتمبر 2025، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، وتقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل حصريًا عبر شبكة بي إن سبورتس.

يدخل برشلونة اللقاء بعزيمة كبيرة من أجل حصد النقاط الثلاثة والبدء بقوة في مشوار البطولة الأوروبية الأعرق، ورغم ذلك من المتوقع أن يفتقد الفريق لخدمات جناحه الشاب المتألق لامين يامال الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته الأخيرة مع منتخب إسبانيا، ما يمثل ضربة مؤثرة للمدرب الألماني هانز فليك.

على الجانب الآخر يطمح نيوكاسل يونايتد إلى العودة من جديد للساحة الأوروبية الكبرى بعد غياب طويل، حيث يخوض البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، ويسعى الفريق الإنجليزي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للظهور بشكل مميز أمام أحد عمالقة القارة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

البطولةالجولةالموعدالقناة الناقلةالحكم الرئيسيالملعب
دوري أبطال أوروباالجولة الأولىالخميس 18 سبتمبر 2025 – 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكةbeIN Sportsجلين نايبرج (سويدي)سانت جيمس بارك

الطاقم التحكيمي

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم سويدي بقيادة جلين نايبرج، فيما يتولى الفرنسي خيروم بريسار مسؤولية تقنية الفيديو (VAR).

تاريخ المواجهات

سبق أن التقى الفريقان في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا، حيث تفوق برشلونة في 3 مناسبات، بينما حقق نيوكاسل فوزًا وحيدًا، ويخوض برشلونة مشاركته الثلاثين في البطولة ليعادل الرقم القياسي لريال مدريد، بينما يسجل نيوكاسل ظهوره الرابع فقط في تاريخه بدوري الأبطال.

عن الكاتب:
اميرة محمد

كاتبة ومحررة في عدة مواقع إخبارية، حاصلة على ليسانس آداب، أهوى القراءة، وشغوفة بالكتابة والتدوين، ومتابعة دؤوبة للأخبار العربية والعالمية.


