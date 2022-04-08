موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2021 – 2022 والقنوات الناقلة لها

يحل العملاق الكتالوني ضيفاً ثقيلاً على مضيفه ليفانتي يوم الأحد المقبل الموافق 10 من شهر أبريل 2022 ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني “لا ليغا” 2021 – 2022 ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة على ملعب سيوداد دي فالنسيا.

يستعد العملاق الكتالوني لدخول مباراته أمام برشلونة وكل أعينه في الفوز فقط لإرضاء جماهيره التي لم تكن مستعدة لتقبل التعادل الذي حسم الجولة الأخيرة للنادي، حيث تعادل برشلونة أمام مضيفه الألماني آينتراخت فرانكفورت في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن إطار ربع النهائي من الدوري الأوروبي وانتهت المباراة بهدف لكل فريق، ويسعى العملاق الكتالوني بقيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز لتحقيق الفوز على ليفانتي من أجل اللحاق بصاحب صدارة الدوري ريال مدريد، حيث يحتل برشلونة وصافة الدوري برصيد 57 نقطة بينما يملك غريمه الملكي 69 نقطة.

أما ليفانتي فهو يعاني كثيراً خلال هذا الموسم حيث يحتل النادي المركز ماقبل الأخير برصيد 22 نقطة فقط، ويبدو أنه يأمل في تحقيق الفوز على برشلونة من خلال استغلال عاملي الأرض والجمهور، حيث استطاع ليفانتي أن يحقق الفوز في آخر مباراة له كانت أمام فياريال وانتهت بهدفين نظيفين.

موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة