موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع ومعلق المباراة

يخوض نادي برشلونة مباراة هامة اليوم الخميس في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني “الليجا” حيث يواجه فريق لاس بالماس على أرضه في ملعب دي جران كناريا، وتعد هذه المباراة تحدياً كبيراً لبرشلونة الذي يسعى لاستعادة مكانته في المنافسة بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أبعدته عن المراكز الأولى في الترتيب العام للدوري الأسباني، من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم موعد مباراة برشلونة اليوم أمام لاس بالماس والتشكيل المتوقع ومعلق المباراة.

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم

مباراة برشلونة ضد لاس بالماس

يتطلع الفريق الكتالوني إلى تحقيق الانتصار في هذا اللقاء لتحسين موقعه في جدول الترتيب واستعادة المركز الثالث الذي فقده بسبب التعثرات الأخيرة، ومن المتوقع أن يشهد هذا اللقاء متعة كروية من جانب الفريقين حيث يواجه برشلونة صعوبة كبيرة أمام فريق لاس بالماس الذي سيسعى إلى الفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط خاصة وأنه يلعب على ملعبة.

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع برصيد 38 نقطة وسوف يسعى إلى الفوز باللقاء لتحسين ترتيبه في الجدول العام، ومن جهة أخرى يتواجد فريق لاس بالماس في المركز العاشر برصيد 25 نقطة ويسعى للارتقاء في الترتيب وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة.

وفيما يخص أداء برشلونة في الموسم الحالي حقق الفريق الكتالوني الفوز في 11 مباراة من إجمالي مبارياته في الدوري الإسباني حتى الآن، كما تعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط.

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم

من المقرر أن تقام اليوم الخميس 4 يناير 2024 مباراة برشلونة ولاس بالماس في إطار الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام العاشرة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعة اللقاء عبر قناة Bein Sports HD1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معلق المباراة

من المقرر أن يقوم بالتعليق على هذه المواجهة المهمة المعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة

من المتوقع أن يخضو المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بكامل قوته وسوف يسعى إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط اليوم، ويتوقع أن يكون تشكيل الفريق على النحو التالي: