موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2021 – 2022 والقنوات الناقلة لها

يستقبل ملعب كامب نو بمدينة برشلونة الإسبانية مواجهة نارية مساء الأحد المقبل الموافق 22 من شهر مايو الجاري 2022 تجمع بين برشلونة صاحب الديار وضيفه فياريال ضمن إطار منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني “لا ليغا” 2021 – 2022.

العملاق الكتالوني بقيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز يستعد لخوض المباراة وكل أعينه في تحقيق الفوز في آخر جولة له بالدوري وتقديم أداء رائع لمصالحة جماهيره عقب التعادل الذي حكم المباراة الأخيرة له والتي كانت أمام خيتافي، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن العملاق الكتالوني استطاع أن يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، مما يعني أنه ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2022 – 2023.

على الجانب الآخر هناك فياريال الذي يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة وبما أن هذه المباراة الأخيرة له أيضا في الدوري، يسعى الفريق لتقديم أداء رائع وممتع لجماهيره، خاصة أن النادي تلقى خسارة من قبل ريال سوسيداد في جولته الأخيرة وانتهت المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة