موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

يلتقي برشلونة مع فالنسيا في مباراة الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الاسباني موسم 2023-2024، وستكون هذه المباراة واحدة من ضمن المباريات الهامة لدي نادي برشلونة حيث يرغب الفريف في الفوز وحصد النقاط وذلك من أجل الحفاظ علي مركزة في قائمة جدول ترتيب الدوري الاسباني هذا الموسم والمنافسة مع ريال مدريد في حصد لقب الدوري.

تقام مباراة برشلونة وفالنسيا علي ملعب مونتجويك الأولمبي، يوم الاثنين القادم الموافق 29 إبريل 2024، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت الأمارات، وتذاع مباراة برشلونة وفالنسيا علي قناة بي إن سبورت التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الاسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراخو – كوبارسي – جول كوندي

خط الوسط: جوندوجان – فيرمان لوبيز – كريستينسن

خط الهجوم: لامين يامال – ليفاندوفسكي – رافينيا

يحتل نادي برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 70 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة، ولعب برشلونة 32 مباراة فاز في 21 وتعادل في 7 مباريات وخسر في 4 مباريات.

بينما يأتي فالنسيا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 47 نقطة ولعب الفريق 32 نقطة استطاع الفوز في 13 مباراة وتعادل في ثمان مباريات وخسر في 11 مباراة.