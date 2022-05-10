موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني 2021 – 2022 والقنوات الناقلة لها

مهند شرف

يستعد ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة الإسبانية لاستقبال مواجهة نارية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر مايو الجاري تجمع بين برشلونة وضيفه سيلتا فيغو ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني “لا ليغا” 2021 – 2022.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني 2021 - 2022 والقنوات الناقلة لها 3 10/5/2022 - 2:11 ص

برشلونة الذي يعاني فترة غير مستقرة بالدوري الآن وكانت نتائج مبارياته الأخيرة غير ثابتة، حيث فاز خسر أمام رايو فاليكانو بهدف نظيف في الجولة الثالثة والثلاثين، وفاز في الجولة الرابعة والثلاثين أمام ريال مايوركا بهدف مقابل هدف وفوز آخر في الجولة الخامسة والثلاثين أمام ريال بيتيس، ويستعد العملاق الكتالوني بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز لمواصلة مشوار استعادة الثقة بعد كل تلك التعثرات، ويحتل العملاق الكتالوني وصافة الدوري الإسباني خلف غريمه الملكي ريال مدريد برصيد 69 نقطة، ويبدو أن النادي الكتالوني قد ضمن مقعداً له في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني 2021 - 2022 والقنوات الناقلة لها 1 10/5/2022 - 2:11 ص

على الجانب الآخر هناك سيلتا فيغو الذي يستعد لدخول المباراة وكل أعينه في تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية والحصول على نقاط المباراة كاملة محاولاً التقدم أكثر من المراكز الأولى في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل سيلتا فيغو المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة.

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موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني 2021 - 2022 والقنوات الناقلة لها 2 10/5/2022 - 2:11 ص

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

المباراة برشلونة X سيلتا فيغو
الموعد اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 – الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة
القناة الناقلة لها بي إن سبورت 1
الملعب كامب نو
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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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