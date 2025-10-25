موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”سانتياغو برنابيو” مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني يوم الأحد 26 أكتوبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة العاشرة حيث فاز فريق ريال مدريد علي فريق خيتافي بنتيجة 1-0 في الجولة السابقة بينما فاز فريق برشلونة علي فريق جيرونا بنتيجة 2-1.

الجولة العاشرة البطولة الدوري الإسباني المعلق حفيظ دراجي القناة الناقلة بي إن سبورت 1 توقيت المباراة الساعة 6:15 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

حيث تنقل المباراة مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، بالتحديد قناة بي ان سبورت 1، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري الإسباني.

سياق وأهمية اللقاء

تعد مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة من أهم المواجهات في كرة القدم الإسبانية والعالمية، لما تحمله من تاريخ، عداوات، وجماهيرية كبيرة.

في الموسم الماضي (2024-25)، حقق برشلونة تفوقًا لافتًا على ريال مدريد، مما يمنح هذا اللقاء طابع “رد اعتبار” للفريق المضيف مدريد.

الفوز بهذا اللقاء يمكن أن يعد نقطة انطلاق كبيرة في سباق اللقب، خاصة مع دخول الفريقين للموسم الجديد وعين كل منهما على السيطرة المحلية.

ماذا يمكن أن نتوقع؟

مع عودة بعض اللاعبين وغياب آخرين بسبب الإصابات أو الإجهاد، التركيز سيكون على كيفية إدارة المدربين للمواقف.

ريال مدريد تحت قيادة جديدة تسعى لإعادة الهيبة، بينما برشلونة حامل لقب الدوري يسعى للمحافظة على تفوّقه.

من المتوقع أن تكون المباراة سريعة، هجومية، بحكم أن كل فريق قادر على إحداث الفارق الفردي، خاصة مع وجود لاعبين مثل يامال من برشلونة ومبابي من ريال مدريد.

من جهة التشكيل، قد يقدم كلا المدربين مفاجآت، لكن الخطوط العريضة التي ذُكرت أعلى تعكس ما يعتقد أنه “أفضل تشكيلة متاحة” في اللحظة.

من جهة البث والمتابعة، ينصح بالوصول لتحديثات البث المحلي أو الاشتراك في المنصات الرقمية المُعتمدة مسبقًا حتى لا تفوتك المباراة.