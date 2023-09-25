موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الأسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة
يحل نادي برشلونة ضيفاً على نادي ريال مايوركا في مباراة الجولة السابعة من الدوري الاسباني لكرة القدم موسم 2023-2024، ويدخل الفريق الكتالوني المباراة وهو عينه على الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك بعد سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث استطاع الفوز في مباراة دوري أبطال أوروبا على أنتويرب بخمسة أهداف دون رد، ثم الفوز بعدها على سيلتا فيغو في الدوري بنتيجة 3-2.
موعد المباراة
تقام مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا على ملعب إيبيروستار غداً الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة bein sports hd 1 أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن الناقلة للدوري الأسباني.
ترتيب برشلونة وريال مايوركا في الدوري
يتصدر نادي برشلونة قائمة جدول ترتيب الدوري الأسباني لكرة القدم برصيد 16 نقطة، وخاض الفريق الكاتلوني 6 مباريات استطاع الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، ولعب الفريق 6 مباريات حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في ثلاث مباريات.
التشكيل المتوقع لبرشلونة
- حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن
- خط الدفاع: ماركوس ألونسو – أندرياس كريستنسن – جول كوندي – سيرجي روبيرتو
- وسط الملعب: جافي – إلكاي جوندوجان – فرينكي دي يونج
- في الهجوم:لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس
هدَّاف بالفطرة 🔥 pic.twitter.com/bs5Tkugpq8
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 24, 2023