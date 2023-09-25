يحل نادي برشلونة ضيفاً على نادي ريال مايوركا في مباراة الجولة السابعة من الدوري الاسباني لكرة القدم موسم 2023-2024، ويدخل الفريق الكتالوني المباراة وهو عينه على الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك بعد سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث استطاع الفوز في مباراة دوري أبطال أوروبا على أنتويرب بخمسة أهداف دون رد، ثم الفوز بعدها على سيلتا فيغو في الدوري بنتيجة 3-2.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الأسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا على ملعب إيبيروستار غداً الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة bein sports hd 1 أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن الناقلة للدوري الأسباني.

ترتيب برشلونة وريال مايوركا في الدوري

يتصدر نادي برشلونة قائمة جدول ترتيب الدوري الأسباني لكرة القدم برصيد 16 نقطة، وخاض الفريق الكاتلوني 6 مباريات استطاع الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، ولعب الفريق 6 مباريات حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في ثلاث مباريات.

التشكيل المتوقع لبرشلونة