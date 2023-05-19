موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب سبوتيفاي كامب نو مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد والتي ستكون ضمن مباريات الجولة 35 للدوري الاسباني، ويدخل الفريق الكاتلوني المباراة وهو يرغب بالفوز في هذه المباراة واستغلال عامل الأرض والجمهور لصالحه، وذلك من أجل الحفاظ على تصدر قائمة الدوري الاسباني وحصد اللقب، واستطاع برشلونة الفوز بالمباراة الماضية على اسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل ريال سوسييداد مع جيرونا.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

تقام مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد غداً السبت 20 مايو 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة beIN Sports HD 1، أحد مجموعة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدة المباراة على تطبيق تود وعلى منصة بي ان كونكت.

ترتيب برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الاسباني

يتصدر نادي برشلونة قائمة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 85 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وخاض الفريق الكتلوني 34 مباراة في الدوري استطاع الفوز في 27 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في 3 مباريات فقط.

بينما يأتي ريال سوسييداد في المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 62 نقطة، ولعب ريال سوسييداد 34 مباراة حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر في 8 مباريات.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

قد يعتمد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة على التشكيل التالي:-