موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

يستضيف اليوم برشلونه منافسه في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني موسم 2022-2023، ويبحث العديد من محبي ومتابعي النادي الكتالوني عن موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن موعد المباراة والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.

مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم

على ملعب “الكامب نو” تقام مباراة برشلونة وريال بيتيس ضمن إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، ويدخل نادي برشلونة لقاءه أمام ريال بيتيس وهو في المركز الأول محلقاً في الصدارة برصيد 76 نقطه بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه ريال مدريد الإسباني، ويسعى نادي برشلونة إلى الفوز بالمباراة من أجل توسيع الفارق بينه وبين ريال المدرير للإقتراب من حسم بطولة الدوري الإسباني “لا ليغا”.

على الجانب الآخر يدخل نادي ريال بيتيس وهو في المركز السادس من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة جمعهم من 31 مباراة، ويسعى نادي ريال بيتيس إلى تقديم مباراة قوية أمام برشلونة من أجل الفوز وتحسين ترتيب الفريق في الدوري وخطف المركز الخامس من نادي فياريال مؤقتاً.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

تقام مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم السبت 29 أبريل الجاري على ملعب “الكامب نو” في كتالونيا ضمن إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر ومصر، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم عبر شبكة قنوات بين سبورت الرياضية والناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإسباني موسم 2022-2023 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتنقل المباراة عبر قنوات:

beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS 4K

beIN Sports Premium 1

وتسند مهمة التعليق ووصف المباراة للمعلق خالد الحدي في مباراة اليوم.