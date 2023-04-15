موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب جيان لويس مباراة مهمة تجمع بين برشلونة وخيتافي ضمن أهم المباريات في الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني، حيث يدخل برشلونة مباراة اليوم بكل قوة لتحقيق الثلاث نقاط، ليواصل ابتعاده بالصدارة وحيداً على قمة ترتيب الدوري الإسباني، في مهمة لن تكون سهلة خارج الديار وأمام منافس ليس سهلاً على أرضه، والذي يأمل أيضاً في تحقيق نتيجة إيجابية، بل والثلاث نقاط ليواصل الزحف بعيداً عن مراكز الهبوط.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي

يدخل برشلونة بعد مفاجأة تعثره أمام فريق جيرونا بالتعادل السلبي دون أهداف، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، في حين يدخل فريق خيتافي متأثراً بجراح الهزيمة أمام ريال سوسيداد، بعد أن خسر الفريق بنتيجة 0-2، في الجولة ذاتها.

قبل مباراة اليوم يحتل برشلونة المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، محققاً الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، وهزم في مباراتين، بينما يحتل خيتافي المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة، محققاً الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 9 مباريات، وهزم في 12 مباراة.

برشلونة ضد خيتافي تاريخياً تقابلا في 25 لقاء في مختلف المسابقات، حقق خلالها برشلونة الفوز في 19 مباراة، وتعادل الفريقان في 4 مواجهات، فيما حقق خيتافي الفوز في مباراتين، وكانت آخر المواجهات في مباراة ودية يناير الماضي، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.

ويحتل برشلونة المرتبة الثانية، ضمن الفرق الأكثر تسجيلا للأهداف بواقع 1.9 هدف لكل مباراة، حيث سجل الفريق 53 هدفاً حتى الآن، واهتزت شباكه في 9 مناسبات، بينما يحتل فريق خيتافي الترتيب الخامس عشر في قائمة الأكثر تسجيلا بواقع هدف لكل ماتش، حيث سجل لاعبو الفريق 27 هدفا، واستقبلت شباكه 36 هدف.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم السبت الموافق 2023-04-16 وفي تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والخامسة والنصف عصراً بتوقيت السعودية والعراق ولبنان وسوريا، كما تذاع المباراة عبر شاشات بي ان سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، والتي أعلنت عن تخصيص قناة بي ان سبورت 1 لنقل المباراة.

قدمنا لكم تفاصيل تغطية مباراة برشلونة وخيتافي، وسنوافيكم بآخر المستجدات والأخبار الخاصة بكلا الفريقين حتى انطلاق صافرة البداية.