موعد مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب مونتجويك الأولمبي مباراة برشلونة وبورتو والتي ستكون واحدة ضمن مباريات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، ويستعد برشلونة للفوز بهذه المباراة وضمان بطاقة التأهل إلى الدور 16 من البطولة واستعداد الفريق القوي للحصول على اللقب هذا الموسم بعد غياب استمر لسنوات، ونجح نادي برشلونة في الفوز على بورتو في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

موعد المباراة

حددت مباراة برشلونة وبورتو لتكون في يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 نوفمبر الجاري، وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وسوف يتم اذاعة المباراة علي قناة بي إن سبورت 1 hd أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري لدوري الأبطال.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

قد يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – أندرياس كريستنسن – رونالد أراوخو – جواو كانسيلو

وسط الملعب: أوريول روميو – إلكاي جوندوجان – جافي

في الهجوم: جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي- فيران توريس

ويذكر بإن نادي برشلونة يشارك في المجموعة الثامنة في دوري ابطال اوروبا بجانب بورتو وشاختار ورويال أنتويرب ويتصدر برشلونة صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، جمعهم من خوض ثلاث مباريات استطاع الفوز في ثلاث مباريات وخسر في مباراة واحدة.

بينما يأتي بورتو في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بالتساوي مع برشلونة الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، ويأتي شاختار في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ورويال أنتويرب في المركز الرابع بدون نقاط.