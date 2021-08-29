موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ترتبط مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال اوروبا الموسم الماضي في الذاكرة بتلك الأهداف الثمانية التي لم يتوانى بايرن ميونخ عن تسجيلها وإمطار شباك الفريق الكتالوني بها لتنتهي المباراة بعدها بفضيحه كرويه عالمية، ها قد مرت سنه على ذلك الحدث ولم يتمكن مشجعو برشلونة حتى الان من نسيان تلك الليلة، ولحسن الحظ فإن قرعه دوري ابطال أوروبا قد أوقعت نادي بايرن ميونخ مع برشلونة في ذات المجموعة التي تضم أيضاً كلا من فريقي دينامو كييف الاوكراني وبنفيكا البرتغالي.

ويرتبط بايرن ميونخ دائما بالذكريات السيئة في ذاكرة كل مشجعٍ كتالوني، وفي حين كانت آخر مباراة للفريقين قد انتهت بثمانية اهداف كانت مباراة العام 2013 قد انتهت بنتيجة سبعه اهداف في مجموع المباراتين معاً “الذهاب والإياب”.

ويستعد الفريقان مره أخرى للقاء بعضيهما في دوري ابطال اوروبا لموسم 2022 والذي تنطلق مبارياته ابتداءاً من منتصف شهر سبتمبر المقبل، وفي هذا المقال نستعرض وإياكم موعد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري ابطال أوروبا في الموسم الجديد والتي تعد أهم وأمتع لمباريات البطولة هذا الموسم.

وقبل لقاء البايرن يواجه برشلونة فريق اشبيليه في الدوري الاسباني يوم السبت 11 سبتمبر ومن ثم سيستضيف في ملعبه المباراة التي ستجمع بينه وبين غريمه بايرن ميونخ، وبالنسبة للبافاري فقد كانت اخر مباراة خاضها هي تلك التي أقيمت ضد فريق هيرتا برلين والتي انتهت بفوز البافاري بخمسه أهداف نظيفة، وذلك علما بأن مباراة سابقة للبايرن قبل ايام كانت قد انتهت بفوزه بدسته اهداف كامله “12 هدف”، وسيستضيف ملعب كامب نو مباراة الذهاب في ملعبه على أن يستضيف البايرن مباراة الإياب.

وتُلعب مباراة البايرن ضد برشلونة يوم 14 سبتمبر 2021، وستُلعب مباراة الذهاب في مدينه برشلونة على أن تقام مباراة الإياب في مدينة ميونخ معقل الفريق البافاري.

وتنقل قنوات بي إن سبورت اللقاء حصرياً نظراً لأنها تُعد الناقِل الرسمي لمباريات بطولة دوري أبطال اوروبا في منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.