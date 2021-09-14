موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة

سوف يستضيف اليوم فريق برشلونة منافسه في دوري أبطال أوروبا فريق بايرن ميونخ على الكامب نو معقل الكتالوني في مواجهة قوية من نوعها، حيث يريد الكتالوني الفوز في المباراة وسد هزيمة الثمانية أهداف في آخر لقاء بينهم في دوري أبطال أوروبا عام 2020، لذلك يبحث العديد من الأشخاص في جميع أرجاء العالم عن موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم، فاليوم سوف نعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، والقنوات الناقلة للمواجهة.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2021:

سوف يلتقيان اليوم فريقان من أقوى الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي، والتي تحمل التشويق والإثارة فهي مهمة بالنسبة لعشاق الدائرة المستديرة، حيث سوف تبدأ المواجهة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، هذا ويحتاج الفريقين الفوز في المباراة لتعزيز نسبة فوزه في دوري الأبطال الذي يقام في العام مرة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا:

سوف يتم عرض المواجهة على مجموعة قنوات بي ان سبورت beIN Sport HD المسؤولة عن بث مباريات دوري أبطال أوروبا وبث العديد من المواجهات في تصفيات كأس العالم القطري 2022، إليك تردد القناة وبعض التفاصيل المهمة من خلال الجدول التالي: